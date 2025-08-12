Стрелба на световното първенство. Паника в басейна! (ВИДЕО)

Стрелба прекъсна световното първенство по водна топка за девойки до 20 години в Бразилския град Салвадор.

Инцидентът се разрази по време на срещата от груповата фаза между Китай и Канада, а реакцията очаквано бе паническо бягство от басейна.

След втория

На видео, което се появи в социалните мрежи, се чуват и двата изстрела.

След първия няма реакция, но след втория съдиите решават да извадят китайките и канадките от басейна. Момичетата плуват в паника, а мачът е прекъснат.

По трибуните също се виждат реакции. След като момичетата излизат от басейна, те лягат на пода.

В крайна сметка срещата продължи, а Китай победи с 12:8.

При девойките на шампионата България няма представителки.

Обяснението

Организаторите разкриха, че няма пострадали при инцидента.

В случая, става дума за гонка на полицията с престъпници извън спортното съоръжение. То обаче е на открито и звукът е отекнал доста заплашително.

Местните отговорници за световното дори заявиха, че не става дума за стрелба, а за технически проблем с озвучаването, но версията им не бе приета.

