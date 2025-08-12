"Тази сватба е ритник в зъбите на Дейвид Бекъм!"

Проблемите в семейство Бекъм очевидно нямат край!

След раздора в отношенията между двамата най-големи синове - Бруклин и Ромео, сега дойде ред на... сватба.

При това такава, на която Бекъмови очевидно не бяха желани. Но пък младоженецът беше Бруклин.

Отново "Да!"

Три години след като най-големият син на Дейвид и Виктория официално вдигна сватба с любимата си Никола, двамата повториха брачните си клетви. Това стана в къща на семейството на булката в Уестчестър Кънтри, Ню Йорк.

Тъстът-милиардер Нелсън водеше церемонията, а красавицата, която се изявява като актриса и режисьор, носеше роклята, с която майка ѝ се омъжи през 1985 г.

Снимка: Instagram

Следа от семейството на младоженеца Бруклин нямаше - нито в социалните мрежи, нито в медиите. В същото време Дейвид, Виктория и останалите им деца - Ромео, Круз и Харпър, бяха на семейна екскурзия на яхта във френската ривиера.

"Това беше като ритник в зъбите за Дейвид. Да види Нелсън да играе такава важна роля по време на церемония, на която не бе поканен нито един член на фамилията... Никой не знаеше за сватбата. Бабите и дядовците са съкрушени. Бруклин винаги е бил близък с тях. На първата сватба братовчедка му беше шаферка, а този път не е поканена. Конфликтът е по-сериозен, отколкото хората си представят. Това вече не е игра", казват близки до семейството.

Конфликтът

Смята се, че неразбирателствата са започнали преди 3 години - точно на дългоочаквана сватба.

Снимка: Instagram

Тогава да забавлява гостите бе поканен Марк Антъни, който нарекъл Виктория, която е близка негова приятелка, "най-красивата жена на света". Смята се още, че Никола отказала да носи рокля на своята свекърва, въпреки статусът ѝ на един от най-успешните дизайнери в света. Двете отрекоха това, но очевидно отношенията им са доста студени.

Преди месеци Бруклин и Никола не присъстваха на 50-годишнината на Дейвид в Лондон.

Появиха се слухове, че причината е остър конфликт между първородния наследник на Бекъм и брат му Ромео, който излиза с момиче, с което Бруклин е имал мимолетна авантюра.

Снимка: Instagram

Други слухове гласят, че Виктория и Дейвид са се обидили от определението "скромни" от страна на сватовете си, които са доста заможни.

"Семейството чувства, че е загубило скъпоценното си момче. Даже се чудят защо все още пази фамилията си "Бекъм", казват близки.

Напомняме, че Бруклин взе фамилията на жена си и я прибави към своята преди 3 години. Отскоро той не следва братята си в социалните мрежи.

