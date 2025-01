Почина най-младият футболист, играл някога в Манчестър Юнайтед

"Всички в клуба сме дълбоко натъжени от кончината на Дейвид Гаскел – нашия най-млад дебютант, бившия ни вратар. Изразяваме съболезнованията си на семейството и на приятелите му и се присъединяваме към тяхната скръб", написаха "Червените дяволи".

We are deeply saddened by the passing of David Gaskell, our youngest-ever debutant and former goalkeeper.



We extend our condolences to his family and friends.