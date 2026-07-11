Световен футбол Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Появи се "Федерер" - човекът, който сплашваше Неманя Видич, че ще "свърши в канала" Футболистът подаде сигнал в прокуратурата в Сърбия Снимка: Getty Images

Огромна интрига с участието на влиятелни фигури във властта и футбола, както и самия Неманя Видич тресе Сърбия от няколко седмици.

Железният бивш защитник на Манчестър Юнайтед и Интер е получавал заплахи за живота си по времето, когато възнамеряваше да се кандидатира за президент на Сръбския футболен съюз.

Разследване на портала KRIK сочи като подател на съобщенията през криптиран чат бившият президент на централата Славиша Кокеза, който е изпозвал прякора "Федерер" - по фамилията на бившия номер 1 в света на тениса.

Изненадващо, след като слезе от поста през 2021 г. и премина инкогнито, той се появи преди дни в град Требине в Босна и Херцеговина, където бе заснет от депутата от опозицията Небойша Вуканович.

Той твърди, че Кокеза е човекът, който седи зад политическото влияние на кмета на административната столица на Република Сръбска Баня Лука - Драшко Станивукович, който стана популярен с това, че отказа да заличи графити на признатия от Международния трибунал в Хага за военен престъпник Ратко Младич.

Сплашването на Видич

Твърди се, че напрежението между Кокеза и Видич е започнало през 2020 г. Тогава сръбският национален отбор по футбол не се класира за европейското, а защитникът бе сред най-големите критици на работата на футболния съюз, чийто президент от 2016 г. бе точно бизнесменът и представител на управляващата и до днес партия.

Според KRIK, използвайки прякора "Федерер", Кокеза е писал с наставления на познати футболни ултраси в Сърбия и Италия, включително и съдения за убийства по особено жесток начин Велко Беливук от агитката на Партизан.

Инструкциите на Кокеза са да обърнат внимание на Видич, който живее по това време в Милано, да сложат проследяващо устройство в автомобила му и да го уведомят, че, ако не се оттегли от битката за президентския пост във футбола, ще "свърши в канала" или "ще отиде на гробищата".

В KRIK твърдят, че Кокеза е поискал сплашване и на на други футболисти, които критикуват футболната управа в това време - Данко Лазович и Неманя Матич.

"Трябва да дадем някакви пари на този (Видич), да бъде физически заплашен, да се уплаши, че ще го убият като муха. Никога повече да не се меси във Федерацията. Да не говори публично, че иска да стане президент. Лазович живее в Белград. Трябва да бъде намерен и принуден да промени позицията си. Да заяви, че ме подкрепя да остана на поста, а Видич може да стане национален селекционер.", гласи едно от съобщенията на потребителя с прякор "Федерер" към човек, към който се обръща с "Кръстник".

В заканите личи и предпазливост: "Не може да се случи едновременно. Медиите ще полудеят. Трябва един по един".

Снимка: Getty Images

Според KRIK планът е бил натиск да се осъществи през Михайло Пянович и Ненад Лалатович - футболисти, които са близки до Видич.

"Нужна ми е помощта за елиминиране на Видич, Лазович и Матич. Лазович ще се ядоса, ако говори с него. Видич и Матич не живеят тук, но и те имат семейства. Вярвам, че им харесва спокойният живот и не искат да си имат проблеми с някой сериозен", гласи друго съобщение.

В края на 2020 г. търсените от "Федерер" нарежда оттегляне: "Спрете всичко, докато не се видим". "Вече е спряно, към колата на онзи в Милано е прикрепено устройство", гласи отговорът.

Оттеглянето

Всъщност оттеглянето на Кокеза от футболния съюз идва бързо и изненадващо.

През 2021 г. Велко Беливук и Марко Милкович са арестувани по подозрение в участие в организирана престъпна група, която се занимава с убийства, мъчения, отвличания, разпределение и продажба на наркотици.

Кокеза също е разпитан.

Въпреки че към него няма обвинения, медиите в Сърбия започват да пишат за негови афери.

Той първо се оттегля от Футболния съюз, а след това и от партията на президента Александър Вучич, в която през годините е основна фигура.

В едно от съобщенията, публикувани в KRIK, предполагаемият Кокеза заявява: "Андрей не може да ме понася, защото не го зачитам. Затова измисля интриги около мен - за да дразни Вучич. И той да ме помоли да подам оставка"

Изданието смята, че Кокеза говори за брата на президента Александър Вучич - Андрей Вучич.

След оттеглянето на Кокеза, той се установява за няколко години в САЩ, където основава компания в Ню Йорк. От края на май 2026 г. живее в Босна и Херцеговина.

Преди ден адвокатът на Неманя Видич е подал сигнал до прокуратурата след информациите, публикувани в KRIK.