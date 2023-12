Пред Мбапе, Кейн и Холанд! Роналдо - голмайстор №1 за годината

Кристиано Роналдо вече е голмайстор №1 в света за 2023 г.! Петкратният носител на "Златната топка" изпревари Килиан Мбапе, Хари Кейн и Арлинг Холанд при реализаторите, след като отбеляза две дузпи при победата на Ал Насър с 5:2 срещу Ал Итихад в дербито от 17-ия кръг на саудитския шампионат.

Така португалската суперзвезда има 53 попадения, пред Мбапе и Кейн с по 52 и Арлинг Холанд с 50. До края на годината Роналдо има още един мач. От останалите на Холанд предстоят два, но таранът на Манчестър Сити е контузен, а участието му в тях - под въпрос.

NO ONE HAS SCORED MORE GOALS THAN CRISTIANO RONALDO IN 2023. pic.twitter.com/4Zspvzfaf6