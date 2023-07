ПСЖ извади Мбапе от състава за азиатското турне

Епизод пореден от сапунената опера около Килиан Мбапе! Пари Сен Жермен остави звездата си извън състава за турнето в Япония.

Решението е наказателна акция срещу нападателя, който отказва да поднови договора си, засилвайки опасенията на парижани, че планира да напусне през 2024 г. като свободен агент.

От клуба остават твърди в позицията си, че никой играч не е по-голям от организацията и няма да позволят тя да бъде парализирана от исканията му.

В ПСЖ приемат като предателство решението на Мбапе да си тръгне след 7 сезона, в които получи всичко пожелано от него.

Understand PSG consider Mbappé FOR SALE starting from today.#Mbappé



Paris Saint-Germain feel Kylian Mbappé wants to leave for free in 2024 — he did not communicate anything yet despite Al Khelaifi’s public statement.



PSG decided to EXCLUDE Kylian from Japan tournée. pic.twitter.com/kWvcu1AOzx