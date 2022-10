Раниха с нож съотборник на Валентин Антов при кървава атака в Милано

Защитникът на италианския "Монца" Пабло Мари е в болница в Милано, след като е станал една от жертвите атака с нож в търговски център в града в четвъртък вечер.

Бранителят, който играе под наем от "Арсенал" и е съотборник на Валентин Антов в тима на Силвио Берлускони, е с прободни рани в ръката, загубил е кръв, но е без опасност за живота. Днес обаче ще се наложи да претърпи операция, заради мускулно увреждане на гърба, което е получил.

„Доколкото разбрах той е в болница и е добре. Нашият технически директор Еду държи връзка с близките му” заяви мениджърът на "Арсенал" Микел Артета след загубата на отбора му от ПСВ Айндховен с 0:2 в Лига Европа.

