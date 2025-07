Разтърсващо: Последното съобщение на Диого Жота към съпругата му

Диого Жота напусна този свят само на 28. Португалският футболист загина след автомобилна катастрофа, като оставя след себе си разбитите сърца на своето семейство. Само преди 2 седмици той се ожени за своята половинка Руте, от която има три деца.

Часове преди ужасяващата катастрофа Жота е публикувал в социалните мрежи емоционално видео от пищната сватба, като написал: "Ден, който никога няма да забравим". В него се вижда как двамата са щастливи, усмихнати, прегръщащи децата си.

От днес обаче публикацията придобива сърцераздирателен смисъл. Много от потребителите в социалните мрежи посочиха иронично надписа под видеото, като заляха пощата на Руте със съобщения. Междувременно тя остава в Португалия, заобиколена от най-близките си хора. Според източници, близки до семейството, още не е решено къде ще бъде погребението на Жота.

Двамата с Руте са заедно от ученическите години, били са в едно училище. Според местни източници, тяхната връзка започва още през 2013 г., когато са на 17 години. Тя е майка на трите му деца - Денис (2021), Дуарте (2023) и дъщеря, родена през миналата година, чието име не се споменава.

Двойката сключи брак само преди 2 седмици - на 22 юни.

А последното съобщение на Диого Жота към съпругата му е в социалните мрежи. Той коментира нейна снимка от сватбата. Руте беше написала: "Моята мечта се сбъдна", а той отговори: "Но аз съм късметлията".

Португалската футболна федерация обяви тридневен траур и вече отмени няколко събития, които трябваше да се проведат до края на седмицата. Нападателят бе ключова фигура в националния отбор на "мореплавателите".

Liverpool fans have been laying flowers at Anfield for Diogo Jota and his brother, after they both died in a car crash earlier today. pic.twitter.com/UM69aaGF3r