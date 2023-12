Съдът се произнесе в полза на Суперлигата - ФИФА и УЕФА нарушават закона

Това е велик ден за историята на футбола и спорта", каза основният инициатор за сформирането на Суперлигата и президент на Реал Мадрид Флорентино Перес.

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb