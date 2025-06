Сексбомба подгрява публиката във финала на световното клубно

Сексбомба подгрява публиката на почивката във финала на световното клубно първенство.

Американската рапърка Дожа Кет ще пее заедно с колумбийския изпълнител Джей Балвин и нигерийската звезда Темс.

Битката за трофея на MetLife Stadium в Ню Джърси ще има шоу на полувремето като финала на "Супербол", както решиха от ФИФА.

J Balvin, Doja Cat and Tems will headline the first ever Club World Cup final halftime showpic.twitter.com/EYdzcMprty