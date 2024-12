Сити пак не победи, Холанд изпусна дузпа

Сити получи дузпа в 52' след фал на Виталий Миколенко срещу Савиньо. Зад топката застана Арлинг Холанд, чийто удар беше избит от национала Джордан Пикфорд. Норвежецът се разписа секунди по-късно, но попадението не беше зачетено заради засада.

До края в игра за Сити се появиха Кевин Де Бройне и Илкай Гюндоган. Сити така и не намери път към вратата на "карамелите". По този начин тимът на Гуардиола изпусна 12 точки от печеливша позиция през настоящия сезон във Висшата лига - 2 повече в сравнение с цялата предишна кампания.

С равенството Евертън остава без успех над Сити във вече 16 поредни двубоя, но се изкачи временно до 16-ата позиция с актив от 17 точки.

Сити е седми с 28 точки и гостува на закъсалия новак Лестър в 19-ия кръг, когато Евертън приема приятната изненада Нотингам.

7 - The team in 7th place in the Premier League on Christmas Day has never finished higher than 4th at the end of the season. Humbug. pic.twitter.com/4r0j3aHiMe