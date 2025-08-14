bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Още трима са аут от първия състав на ЦСКА

По предложение на новия спортен директор Бойко Величков

Още трима са аут от първия състав на ЦСКА
Изпълнителният директор на ЦСКА – Радослав Златков, представи новия спортен шеф на „червените“ Бойко Величков и разкри, че Мика Пинто, Джейсън Локило и Аарон Исека са извадени от първия състав по предложение именно на Величков.

„По предложение на новия спортен директор, имаме още няколко извадени състезатели – Пинто, Исека и Локило. Бютучи беше изваден по искане на старши треньора.

Като се върнем на 11-те трансфера от миналото лято - в крайна сметка ние в момента имаме 3.5 състезатели в основната група на първия отбор – Ето’о, Тасев, Илиев и половинката Делова. Защо половинка? Защото има откупна клауза. Ние не искаме да продаваме. Но като има оферта и тя покрива клаузата, е решение на състезателя дали да си тръгне. Има липса на стаблиност в клуба. Купър си тръгна достойно, разбрахме се при справедливи условия. Дюлгеров няма да коментирам как си тръгна. Раздялата става по различен начин. Тук говорим за огромно текучество“, каза Златков.

