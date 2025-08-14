Още трима са аут от първия състав на ЦСКА

Изпълнителният директор на ЦСКА – Радослав Златков, представи новия спортен шеф на „червените“ Бойко Величков и разкри, че Мика Пинто, Джейсън Локило и Аарон Исека са извадени от първия състав по предложение именно на Величков.

„По предложение на новия спортен директор, имаме още няколко извадени състезатели – Пинто, Исека и Локило. Бютучи беше изваден по искане на старши треньора.

Снимка: Lap.bg

Като се върнем на 11-те трансфера от миналото лято - в крайна сметка ние в момента имаме 3.5 състезатели в основната група на първия отбор – Ето’о, Тасев, Илиев и половинката Делова. Защо половинка? Защото има откупна клауза. Ние не искаме да продаваме. Но като има оферта и тя покрива клаузата, е решение на състезателя дали да си тръгне. Има липса на стаблиност в клуба. Купър си тръгна достойно, разбрахме се при справедливи условия. Дюлгеров няма да коментирам как си тръгна. Раздялата става по различен начин. Тук говорим за огромно текучество“, каза Златков.

Снимка: Lap.bg

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK