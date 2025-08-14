На 45: Винъс Уилямс ще играе 25-ия си US Open

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Легендата Винъс Уилямс ще участва на US Open за 25-и път! Бившата №1 в тениса получи "уайлд кард" за последния за годината турнир от Големия шлем.

45-годишната американка ще се завърне на кортовете в Ню Йорк 28 години след като стигна до финала в дебюта си.

По-голямата от сестрите Уилямс е двукратна шампионка в надпреварата. Винъс спечели титлата през 2000 и 2001 г., като има и два загубени финала - през 1997 и 2002 г.

За Уилямс това ще бъде първа поява в мейджър турнир от 2023 г. насам, когато игра именно във "Флашинг Медоус".

Легендата се завръща

Винъс възобнови професионалната си кариера миналия месец, след повече от година пауза. Тя участва с "уайлд кард" във Вашингтон (WTA 500) и Синсинати (WTA 1000). В първия от тях стигна до втория кръг и стана най-възрастната с победа на това ниво от Мартина Навратилова (47) през 2004 г. насам.

Завръщането на Уилямс на US Open обаче бе посрещнато със смесени реакции. Докато част от феновете нямат търпение да видят любимката си в действие, други разкритикуваха организаторите, че квотата е трябвало да отиде при някоя талантлива представителка на местните академии.

"Уайлд кард" за предстоящото издание на US Open, което ще се проведе между 24 август и 7 септември, получиха още тийнейджърките Клерви Нгунуе (19), Алиса Ан (18) и Джулиета Пареха (16). Последната е водачка в световната ранглиста при девойките.

