Отпускат над 30 млн. лева за спортната инфраструктура

Средствата са със 17,3 млн. лева повече от първоначално предвидените

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев в сътрудничество с Министерството на финансите и с подкрепата на кабинета успешно осигури 32 335 000 лева за модернизация и изграждане на спортни обекти в страната.

Тези усилия са част от управленската програма на правителството за развитие и подобряване на условията за спорт. Средствата са със 17,3 млн. лева повече от първоначално предвидените за обновяване на спортната инфраструктура у нас.

Финансовият ресурс е разпределен в Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти и Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

Дългоочаквана модернизация

Средствата ще позволят на общо 43 общини, висши учебни заведения и спортни клубове да реализират нови обекти и да модернизират настоящите в цялата страна.

Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост е с общ ресурс от 22 135 000 лева, предназначен за финансово подпомагане в пълен размер на одобрените проекти.

Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти е с общ финансов ресурс от 10 200 000 лева. Бенефициентите по тази програма ще осигурят самоучастие между 10% и 50% от общата стойност на средствата, необходими за цялостната реализация на съответния инвестиционен спортен проект.

Финансовата подкрепа ще бъде осигурена от бюджета на Министерството на младежта и спорта. Бенефициентите са кандидатствали, проектите са разгледани и одобрени.

В рамките на правителствената програма за управление е заложено изграждане или модернизиране на до 60 спортни обекта и съоръжения за практикуване на спорт по програмите за изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост, като Министерството на младежта и спорта успя още през първите седем месеца от управлението да осигури финансиране за общо 43 спортни обекта.

Реализирането на тези програми е част от поетите ангажименти на министъра на младежта и спорта Иван Пешев за осигуряване на необходимите ресурси за развитието и модернизирането на спортните съоръжения в страната.

