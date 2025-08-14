Бойко Величков: Оценката, че ЦСКА е детска градина е показателна (ВИДЕО)

Бойко Величков говори на първата си пресконференция като спортен директор на ЦСКА. Той заяви, че "господин Папазки" го е поканил клуба, а скаутското звено взима крайното решение за всяко ново попълнение.

„Оценката, че ЦСКА е детска градина е показателна за състоянието. Естествено, че оттук капаните са десетки, да не кажа може би повече. Моята роля ще бъде, отчитайки и анализирайки, да се върви в посока, в която постепенно да чистим тези неща.

Може би сте се наслушали на силни думи, аз ги наричам лозунги, вярвам, че всички хора, които обичат клуба, знаят историята, принципите и идеалите на този клуб. Аз не правя изключение. Всеки носи ЦСКА в сърцето си, любов от поколение на поколение.

Вярвам, всъщност съм убеден, че основата я има за това клубът да осъществи много мечти. Мечти на млади хора, които носят „червената“ идея в сърцето си, но все още нямат необходимите успехи, заради които ние обичаме клуба. Заради които нашите предци са обикнали клуба.

Ще внимавам с тези лозунги, защото вярвам, че те често остават на думи. Дошъл е моментът за дела".

Той е откровен, че клубът се е върнал назад в годините. "Всичко това е нещото, което ни е направило червени, и ни кара сега да сме бесни. Ще трябва да се разчита на основни принципи. Най-важното е да се стъпи на основа и да започва да се надгражда. Тези принципи могат да отнемат различно време, трябва да се канализира и балансира по начин да вървят паралелно. Идеята е ясна – ЦСКА е загубил първенството, но най-лесният отговор е „Да, но ЦСКА трябва да се бори“. И да, ЦСКА ще се бори. Първо искаме да изчистим къщичката.

ЦСКА ще играе футбол“, отговори Величков на въпрос защо борави с термина "бори", говорейки за футбол.

„Миналата седмица получих обаждане, срещнах се с ръководството. Главното предложение дойде лично от господин Папазки – с ясни идеи, правомощия и визия за клуба. Водим ежедневно разговори. Има експертни отговорности. Аз ще отговарям за всички процеси, без да имам последната дума. Аз участвам с предложения, с оценка, скаутското звено има правомощията като последна дума да привлича новите играчи."