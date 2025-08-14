Пак високо напрежение в щангите! "Самоуправство в лицето на президента" (ВИДЕО)

Отново напрежение и разединение в българските щанги. Част от Управителния съвет изрази недоверие към президента Стефан Ботев. Има и кандидат за неговия пост.

Николай Ценков е член на Управителния съвет на федерацията и бивш президент на Старт Червен бряг - клубът, в който тренира Карлос Насар.

По думите на Ценков, настоящият президент - Стефан Ботев, не се отчита пред ръководния орган и взима еднолични решения.

Има ли самоуправство!

"На Управителен съвет имаме точка за отчетност. Не ни се дава отчет. Не знаем какво се случва, не знаем как се изразходвани финансите.

Не знаем какво се плаща, колко струва лагерът, колко хора са били на лагер. Нищо не знае, Управителен съвет нищо не знае", коментира пред bTV Ценков.

"Не мога да ви кажа колко има в сметката, единствено сме получили движение по сметки. Там видяхме. Самоуправство в тази федерация има в лицето на президента. Той говори за саботаж и манипулира общественото мнение за един протокол, че сме отказали да подпишем. Управителен съвет, който не се е състоял. Нямаме покани за него, а разбрахме, че сме били направили подобен Управителен съвет... на имейла", шокира с детайли членът на УС.

Николай Ценков има подкрепата на Карлос Насар

Николай Ценков е започнал подписка за провеждането на изборно Общо събрание и заяви, че ще се кандидатира за президент на БФВТ, като има подкрепата на Спортист №1 на България за 2024 г. Карлос Насар.

Пред bTV президентът на централата Стефан Ботев, заяви, че няма да дава публични изявления до свикването на извънредно Общо събрание. На него той ще иска да му бъде гласуван вот на доверие.

Видяхме, че във федерацията са получени близо 1 милион лева. На 15 май беше последният ни Управителен съвет, за да платим глобата. Тогава попитах г-н Ботев колко има в сметката. Той каза – 12 лева. И тогава Управителният съвет събрахме парите и платихме глобата. Платихме 15 000 лева с помощта на д-р Панайотов.

Саботаж? Ако някой си мисли, че му правим саботаж с това, че искаме да знаем как са изразходвани парите от министерството, какво се плаща, кое колко пари струва... Искаме тази информация да я знаем. Аз не мисля, че това е саботаж.

"Управителен съвет, на който не сме присъствали"

Големият парадокс тук е, че ние изпратихме до г-н Ботев искане за Управителен съвет на 2 юли, на 7 или 8 юли разбираме, че сме имали такъв Управителен съвет. На 2 юли искаме Управителен съвет, да си направим, физически да присъстваме, на 7 получаваме, че на 4 юли сме имали заседание. То не е съществувал такъв Управителен съвет. Ще го помоля, да покаже поканите.

Нищо не е истина от този протокол. В него трябва да вземем решение за допълнителните средства за лагери, които са на стойност 340 000 лева приблизително. Парите за лагери били свършили, а европейските първенства били с изместени дати.

Аз не бих подписал такъв протокол по пощата. Неговото изказване беше аз да го подпиша, да го изпратя на г-н Асен Златев, той да го изпрати на Златан Ванев... И така да въртим един протокол, в който искаме 340 000 лева от министерството, допълнителни пари. При рекорден бюджет!", разказва бившият президент.

"Имаме движение по сметка. Там пише – плащане по фактура "Н" на фирма "Х" за лагер. Ние не знаем за какво е, ние гадаем... Ние ги търсим в Търговския регистър, за да разберем какво е плащано. Нямаме никаква информация. Нито фактури, нито нищо. Тази информация ни я е дал до юни месец.

Нямаме нищо против Стефан Ботев. И аз не знам защо така представя нещата. Ние имаме против това как ръководи той федерацията. Той не се съобразява с нищо и с никой. На Общото събрание на 16 май приехме промени в Устава, които да бъдат вписани. Да ограничат самоуправството на всеки един бъдещ президент. Ръководен орган на федерацията

трябва да е Управителният съвет. Той отказва да впише решенията на 16 май открито.

Нови избори

Кореспонденцията не е прекъсната от Управителния съвет към Стефан Ботев, а - е обратното. Това е парадоксът. Писма му пишем по куриерските фирми, отказва да ги приеме. С питане да ни даде документи. Поне документи да ни даде. Аз му предлагам да се явим цялостно на избори – за нов президент, генерален секретар и Управителен съвет. Нови избори да направим. Резервен план нямаме", казва още кандидатът за поста на Ботев. Той моли основния спонсор да не се оттегля от федерацията. "Ние няма да го подведем. Ние не сме отишли да работим против федерацията. Г-н Стефан Ботев, когато ни събира в Стара Загора да ни агитира, той каза много думи – честност, прозрачност, комуникация, загриженост, нищо такова няма... Абсолютно самоуправство."

Снимка: Lap.bg

Той приканва клубовете да направят последен избор и да тръгнат нещата както трябва да тръгнат. "Независимо какво ще изберат. Аз ще се кандидатирам за президент на федерацията и ще поема тази отговорност. Гарантирам, че всичко ще бъде, както трябва. Имам подкрепата на Карлос Насар, говорили сме не един път. Да, той ще е до мен и аз ще съм до него, ще бъда и до всички останали", сподели още пред bTV Николай Ценков.

Чуйте цялото интервю с Николай Ценков:

