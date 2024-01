"Тя беше убита": Украинска футболистка загина при руска бомбардировка

Украинската футболна федерация съобщи за смъртта на футболистката Виктория Котлярова.

"На 29 декември бившата футболистка Виктория Котлярова беше убита заедно с майка си Людмила в Киев в резултат на вражески обстрел", гласи съобщението на украинската централа в платформата X.

On December 29, former player Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) was killed along with her mother Ludmila in the Kyiv as a result of enemy shelling from the rashists.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/IA2el99M4w