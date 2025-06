Въпреки купата: Роналдо се скъса да реве

Кристиано Роналдо отново бе под светлината на прожекторите след победата на Португалия над Испания във финала на Лигата на нациите.

Нападателят спечели трети трофей със своята страна, а след последния съдийски сигнал го обвзе вълна от емоции, които той не успя да сдържи.

40-годишният голмайстор бе забелязан със сълзи на очи, а по-късно сподели: "Винаги е специално, когато печеля с Португалия. Имам много трофеи с други отбори, но нищо не е по-добро от това да победя с Португалия. Да, това са сълзи. Работата е свършена и радостта е голяма."

