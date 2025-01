"Започвам да си мисля, че си обсебен от мен" (ВИДЕО)

Започвам да си мисля, че си обсебен от мен. Така Мохамед Салах отговори на Джейми Карагър, който не спира да критикува нападателя за криптираните му изказвания относно бъдещето му в Ливърпул.

Египтянинът прави пореден страхотен сезон с екипа на "мърсисайдци", а договорът му изтича през лятото. Въпреки това той все още не се е споразумял за нов и вече в няколко интервюта намекна, че това е последният му сезон на "Анфийлд".

В понеделник Салах сподели снимка, на която двамата с Трент Александър-Арнолд се разбират кой да изпълни пряк свободен удар, а това, което отново разбуни духовете е, че към нея нямаше написана нито една дума.

Салах, Арнолд и Върджил ван Дайк са с изтичащи договори през лятото. И докато около бъдещето на първите двама постоянно се спекулира, то капитанът сякаш няма намерение да си ходи.

Джейми Карагър, като част от екипа с футболни специалисти на "Скай Спортс", бе попитан за коментар относно въпросната снимка на Салах. Именно отговорът му провокира и последвалата реакция на египтянина.

I’m starting to think you’re obsessed with me https://t.co/YAnwbaHdRi