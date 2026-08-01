Световен футбол Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Запознайте се с Джани Инфантино - едва не умрял като бебе, чистил вагони и бил тормозен в училище Днес той управлява световният футбол Снимка: Facebook

От момче, което едва оцелява след раждането си, до президент на ФИФА – животът на Джани Инфантино е изпълнен с трудности, упорит труд и амбиция.

Ето как самият той разказва историята си в няколко цитата.

„Имаше нещо нередно с кръвта ми. Трябваше да ми направят кръвопреливане при раждането. Кръвта беше докарана със самолет от Англия и Югославия.“

„Да, борих се за живота си като бебе. Те го спасиха. И това беше първият път, когато попаднах на първа страница на местния вестник.“

„Като дете играех за местния отбор Фолгор. Седях предимно на пейката и получавах шанс за игра, защото майка ми переше екипите на всички.“

„През цялата си кариера вкарах само два гола. Първият беше още в дебюта ми - топката случайно се отби в мен и влезе във вратата.“

Снимка: Reuters

„Като дете бях много тормозен. Един червенокос с лунички, който говореше лошо немски, беше перфектната мишена.“

„Основните неща, които мама и татко ми вдъхнаха, бяха честността и упоритата работа. Ако правиш нещо, прави го както трябва.“

„Прекарах детството си на гарата. Баща ми чистеше спалните вагони и аз започнах да правя същото, когато пораснах.“

„Бях на 18. Пета швейцарска лига, а аз вече съм президент на футболен клуб. Трябваше да събуждам играчите, да намирам екипи и пари за бензин.“

„Понякога гол, отбелязан в задния двор, се усещаше като решителния гол на Марио Гьотце на финала на световното първенство.“

„Чувствам се едновременно швейцарец и италианец. Швейцарската прецизност и италианската творческа енергия са малкото ми положителни качества.“

Снимка: Reuters

„Швейцария ми даде всичко. Тя ме научи на уважение към другите, на труд и на благодарност. Научих всичко благодарение на Швейцария.“

„По време на следването ми по право научих, че всяко лошо споразумение е по-добро от съдебен процес.“

„Винаги трябва да помня, че позицията ми е временна. И ние, длъжностните лица, не сме главните герои. Тази роля е за футболистите.“

„Трябва да говорим, за да постигнем добри резултати заедно.“

„Мисля, че е от решаващо значение за успеха на световното първенство да имаме близки отношения с президента и правителството. Имам много приятели.“

„Ако вярваш в нещо и го следваш с упорит труд, страст и от все сърце, тогава всичко е възможно.“

Снимка: Reuters

„Когато баща ми почина и на следващия ден се родиха дъщерите ми близначки. Това е истинският живот.“

„Искам 50 отбора да могат да спечелят световното първенство. Футболът обединява света чрез емоция и страст, но глобализацията трябва да продължи.“