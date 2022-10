Цитат на кръга: Везенков може да вкарва по 1000 начина

Саша си е Саша. Той е човек, който може да вкарва по 1000 най-различни начина, категоричен е треньорът на "Олимпиакос" Георгиос Барцокас. Репликата бе избрана за цитат на кръга в баскетболната баскетбол.

Лидерът на националния ни отбор си заслужи добрите думи, след като бе най-резултатен и завърши с "дабъл-дабъл" - 23 точки и 12 борби)., а отборът от Пирея си тръгна с победата от Мадрид - 89:87 над "Реал". От началото на сезона в турнира на богатите "червено-белите" са непобедени - три победи от три мача.

