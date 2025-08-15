АЗ Алкмаар - европейският кошмар на Левски

Левски е на два мача от основната фаза на Лига на конференциите! Играчите на Хулио Веласкес победиха с 2:0 азерския Сабах в Баку и с общ резултат от 3:0 продължават към плейофите. Там ще срещнат АЗ Алкмаар, който пък отстрани Вадуц от Лихтенщайн с 3:0. Първият българо-нидерландски дуел е насрочен за 21 август на Националния стадион „Васил Левски“ в София, а реваншът е седмица по-късно.

АЗ Алкмаар - еврокошмарът на Левски

Левски продължава да мечтае за влизане в основната фаза на евротурнирите за пръв път от 15 години, но на пътя на „сините“ застава неудобен съперник от миналото - АЗ Алкмаар. Българският тим се изправя срещу „червено-белите“ в турнира за Купата на УЕФА през сезон 1980/81. Тогава родният състав, воден от треньора Христо Младенов, отстъпва с общ резултат 1:6 от двата двубоя в 1/16-финалите на надпреварата. Емил Спасов е автор на единствения българския гол.

Първата среща между двата тима се играе на Националния стадион „Васил Левски“ в София – там, където след седмица Левски отново ще приеме двукратния шампион на Нидерландия. Тя завършва 1:1.

Първото полувреме завършва 0:0. В началото на втора част АЗ Алкмаар повежда с гол на голмайстор №1 на тима в европейските клубни турнири Кийс Кист в 47'. Седем минути по-късно Левски-Спартак получава правото да изпълни дузпа и Емил Спасов е точен за 1:1!

В ответния двубой на стадион „Алкмардерхаут“ в Алкмаар обаче домакините са безпощадни, отбелязвайки пет безответни гола. Левски записва едно от най-тежките си поражения в евротурнирите – 0:5, и с общ резултат 1:6 напуска надпреварата.

Със същия резултат „сините“ губят и от Барселона в групите на Шампионска лига (2006/07) и Спортинг Лисабон в Лига Европа (2010/11).

Мачът в нидерландския град тогава е под №50 за Левски в евротурнирите. През същия сезон АЗ Алкмаар постига и най-големия си успех в Европа. Тимът, воден от Георг Кеслер, достига до финал в турнира за Купата на УЕФА, но губи от английския Ипсуич Таун с 0:3.

Стойност

Когато говорим за пазарната стойност на отборите на Левски и АЗ Алкмаар, се наблюдава огромна разлика. Transfermarkt оценява тима на Хулио Веласкес на 21 млн. евро, а този на белгийския наставник Маартен Мартенс е пет пъти по-скъп – 103 млн. евро.

През миналия сезон АЗ Алкмаар завърши на петото място в Ередивизи, но си осигури участие в квалификациите на Лига на конференциите, побеждавайки седмия Твенте. Отборът игра и финал за Купата на страната, но там отстъпи от Гоул Ахед Игълс след изпълнение на дузпи.

1 победа в 9 мача

Левски не може да се похвали с положителен баланс срещу нидерландските отбори. 26-кратният български шампион е изиграл общо 9 мача срещу представители на Ниската земя, но печелил само един път. Веднъж записва и равенство срещу АЗ Алкмаар, за което вече стана на въпрос.

Единственият успех за „сините“ срещу нидерландски тимове е през онзи незабравим за тях сезон 1975/76, когато родният тим побеждава Аякс с 2:1 във втория мач от 1/8-финалите в турнира за Купата на УЕФА (в първия двубой Аякс печели с 2:1), а след това Левски ликува и при изпълнението на дузпи, за да достигне исторически четвъртфинал в надпреварата. Във фазата на осемте най-добри българите отпадат от Барселона.

Сред нидерландските отбори, побеждавали столичния клуб, са Спарта Ротердам (2 пъти), Аякс (3 пъти), АЗ Алкмаар (1 път) и Хееренвеен (1 път).

Цената на успеха

Ако Левски успее да елиминира АЗ Алкмаар, българският тим ще влезе в основната фаза на евротурнирите за първи път от 15 години. През сезон 2010/11 „сините“ се класират в груповата фаза на Лига Европа след успех в плейофния кръг срещу шведския АИК. Тогава Левски завършва на последно място в група С.

АЗ Алкмаар е неизменен участник в основните фази на европейските клубни турнири в последните шест сезона. Сезон 2012/13 е последният път, когато двукратният шампион на Нидерландия губи плейофен мач. Тогава отборът губи от руския Анжи Махачкала и не успява да се класира за груповата фаза на Лига Европа.

