Игра 6 минути във Висшата лига, сега подсилва ЦСКА

Бруно Жордао идва от Полша

Играл в английската Висша лига идва в ЦСКА. "Армейците" са пред подпис с Бруно Жордао от полския елитен Радомяк Радом.

26-годишният португалец - бивш играч на Уулвърхемптън, е един от най-добрите полузащитници в Екстракласа.

Пез миналия сезон той записа 31 мача и още 2 за Купата на страната, а през настоящия има 2 асистенции след 4 кръга.

Селекцията продължава

Жордао ще бъде шестото попълнение за ЦСКА при Душан Керкез. "Червените" привлякоха още Теодор Иванов, Давид Сегер, Давид Пастор, Кевин Додай и Леандро Годой.

Кариерата на Жордао премина през Униао Лейрия, Брага, Лацио, с който спечели Купата на Италия през 2019 г., Уулвърхемптън, Фамаликао, Грасхопърс и Санта Клара.

Жордао има 6 минути във Висшата лига през сезон 2019/2020. Тогава дебютира, влизайки като резерва при загубата на Уулвс с 0:2 от Челси в последния кръг.

