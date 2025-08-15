bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

България е на полуфинал на световното!

Волейболистките ни победиха Полша

България е на полуфинал на световното първенство по волейбол за девойки до 21 години! 

"Лъвиците" на селекционера Драган Нешич си осигуриха място сред четирите най-добри на света на първенството в Индонезия, побеждавайки Полша.

Срещата за място на финала е утре, 16 август. 

Мачът

Тимът на България победи с 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:18) считаните за фаворит полякини. 

"Лъвиците" изпитаха известно колебание само във втория гейм, който загубиха, но след това се мобилизираха и бързо стигнаха до победата. 

Снимка: FIVB

Най-резултатна беше Ива Дудова с 33 точки. Капитанът Виктория Коева добави 14. 

Какво следва?

За място на финала българките излизат утре, 16 август. 

Мачът им е около 13:00 ч. българско време, а съперник ще бъде победителят от Япония - Турция

Финалът е в неделя. 

