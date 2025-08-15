bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Родни легенди влязоха в ръководството на световното плуване

Признание за Таня Богомилова и Петър Стойчев

Легендите на българския спорт – Таня Богомилова и Петър Стойчев, бяха утвърдени като членове на две от комисиите на Световната федерация по плувни спортове.

Номинациите на двамата бяха одобрени официално дни след провеждането на конгреса на международната централа в Сингапур.

Мандатът на двамата български представители е до 2029 г., съобщиха от Българска федерация по плувни спортове.

Признание за родните величия

Таня Богомилова заслужи доверието и беше избрана за член на Комисията по плуване в открити води.

Богомилова е олимпийска шампионка от Сеул 1988. На световното първенство в Мадрид 1986 г. завършва трета на 100 м бруст и втора на 200 м.

На европейското в София през 1985 г. става шампионка на 200 м бруст и трета на 100 м. Заедно с Бистра Господинова, Радосвета Пиронкова и Ваня Аргирова заема трета позиция на щафетата 4×100 м.

Световният и континентален първенец и многократен носител на Световната купа по плуване в открити води Петър Стойчев спечели нужните гласове, за да попадне сред членовете на Техническата комисия.

Нов световен рекорд: Петър Стойчев пише история (ВИДЕО и СНИМКИ)

Стойчев досега е преплувал над 60 000 км в басейни, реки, езера, морета и океани.

Четири пъти участва на олимпийски игри в плувния маратон – Сидни 2000, Атина 2004, Пекин 2008 (шесто място – б.а.) и Лондон 2012. Той е световен шампион на 25 км от Шанхай през 2011 г.

От 2009 г. е член Залата на славата в плуването във Форт Лодърдейл, САЩ, а същата година бе избран за Човек на годината в световното плуване в открити води.

