11 000 на стадиона! Арда приема Ракув в Кърджали!

Още футболни емоции от най-висока класа в Кърджали! Тимът на Александър Тунчев ще домакинства в плейоф за влизане в турнирната фаза на Лига на конференциите у дома, научи bTV. Първият мач е на 21 август в Полша, а седмица по-късно се очакват 11 000 фенове да дерат гърла за Арда. От УЕФА са имали дребни изисквания, които вече са изчистени. 11 114 е пълният капацитет на съоръжението.

Гордостта на Родопите

Гордостта на Родопите стигна до тази фаза на турнира след два успеха над Кауно Жалгирис - 1:0 в Литва и 2:0 в Кърджали.

По-рано днес стана ясно, че словашкият съдия Михал Оченаш ще свири първия мач между полския вицешампион Ракув и Арда в плейофите на Лига на конференциите.

Снимка: Lap.bg

Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Адам Йекел и Тобиаш Почак, а четвъртият съдия също е от Словакия - Филип Глова. Реферите, които са на ВАР системата в този двубой, са от Австрия - Мануел Шуетенгрубер и Александър Харкам.

Съдиите

Оченаш през миналата година бе главен рефер на двубоя между Будучност Подгорица и ЦСКА 1948, завършил 1:1 след продължения, което класира тимът от Бистрица напред.

Реваншът в Кърджали е поверен на хърватина Игор Паяч с асистенти Боян Зобеница и Иван Михал. Четвърти рефер е Зденко Ловрчим от Хърватия, а двойката на ВАР, също е от тази страна - Иван Бебек и Марио Зебец.

