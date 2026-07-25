Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Доналд Тръмп с мощен залп по ЛеБрон: Може би е расист! Аз харесвам хората, които харесват мен, Майкъл Джордан е №1 в историята, каза президентът на САЩ Снимка: Reuters

Легендата на НБА ЛеБрон Джеймс отново се оказа в центъра на вниманието - този път не само заради баскетбола, но и заради поредния публичен сблъсък с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Само часове след като 41-годишният Джеймс обяви, че ще продължи кариерата си във Филаделфия, Тръмп беше попитан кого смята за най-великия баскетболист в историята на НБА - Майкъл Джордан или ЛеБрон Джеймс.

Президентът не се поколеба да посочи Джордан.

Снимка: Reuters

„Майкъл Джордан е мой приятел. Играя голф с него. Той е наистина добър човек. ЛеБрон... може би е расист, а може би просто не харесва Тръмп. Аз харесвам хората, които харесват мен, така че ще кажа Майкъл Джордан“, заяви държавният глава.

Коментарът му мигновено предизвика широк отзвук в САЩ и отново извади на преден план дългогодишното напрежение между двамата.

Ново предизвикателство за Краля

По-рано вчера ЛеБрон официално сложи край на спекулациите около бъдещето си, като потвърди, че ще облече екипа на Филаделфия 76ърс. Според информации в американските медии договорът е за два сезона на стойност 8 милиона долара.

В специално обръщение баскетболистът призна, че след края на миналия сезон сериозно е обмислял да прекрати кариерата си.

„Мислех, че съм приключил. Имах нужда от време, за да разбера дали все още обичам играта. Отговорът е "да". Все още искам да се състезавам, да работя и да се боря за шампионска титла“, заяви Джеймс.

Той подчерта, че решението му не е било продиктувано от финансови мотиви, а от желанието още веднъж да помогне на отбор с шампионски амбиции.

Вражда

Политическите различия между Доналд Тръмп и ЛеБрон Джеймс не са новост.

Снимка: Белият дом

Още през 2016 г. баскетболистът публично подкрепи кандидатурата на Хилари Клинтън за президент, а впоследствие неведнъж е отправял критики към управлението на Тръмп. След отказа на Стеф Къри да посети Белия дом през 2017 г. Джеймс защити звездата на Голдън Стейт, заявявайки, че посещението в президентската резиденция е било чест, „докато ти не се появи“.

Исторически сезон

С преминаването си във Филаделфия ЛеБрон Джеймс ще започне своя 24-и сезон в НБА – абсолютен рекорд в историята на Лигата на извънземните.

Очаква се той да се присъедини към състав, воден от Джоел Ембийд, Тайрийз Макси и Джейлън Браун, като целта на 76ърс е да прекратят чакането за титла, което продължава от 1983 г.

За Джеймс това ще бъде поредният опит да добави пета шампионска титла към впечатляващата си кариера, след като вече триумфира с Маями Хийт, Кливланд Кавалиърс и Лос Анджелис Лейкърс.