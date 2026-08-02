Баскетболна легенда извади човек от горящ автомобил

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Геройска постъпка на Милан Гурович
Бившият баскетболист Милан Гурович е свикнал с горещите страсти на паркета, носейки екипите на бивша Югославия, Барселона, Уникаха Малага, Партизан, Ховентут и Цървена звезда, но негова постъпка извън залата го направи герой.
Сръбската звезда от близкото минало спаси живота на човек в Белград.
Гурович забелязал горящ автомобил на път за дома си.
Колата се запалила в района на "Нови Белград" и след като отбила, от нея дълго време не излизал шофьор.
Това накарало бившият баскетболист да спре и да се притече на помощ. Той измъкнал човека, а мигове след това автомобилът бил обхванат от буйни пламъци и от него не останало почти нищо.
Шофьорът е бил транспортиран в болница, за да му бъде оказана съответната помощ.
Най-големите постижения на Гурович са от началото на 21-ви век с националния тим на бивша Югославия.
Той е световен (2002) и европейски (2001) шампион.
През сезон 2006/07 достига върха на клубната си кариера с екипа на Цървена звезда, когато става MVP на Адриатическата лига и най-добър реализатор в турнира ULEB Cup (днешната EuroCup).
След края на състезателната си кариера през 2009 г. Милан Гурович се насочва към треньорската професия, като работи в щаба на Цървена звезда и впоследствие води отборите на ФМП и Вършац.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google