Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Баскетболна легенда извади човек от горящ автомобил Геройска постъпка на Милан Гурович

Бившият баскетболист Милан Гурович е свикнал с горещите страсти на паркета, носейки екипите на бивша Югославия, Барселона, Уникаха Малага, Партизан, Ховентут и Цървена звезда, но негова постъпка извън залата го направи герой.

Сръбската звезда от близкото минало спаси живота на човек в Белград.

Пожар

Гурович забелязал горящ автомобил на път за дома си.

Колата се запалила в района на "Нови Белград" и след като отбила, от нея дълго време не излизал шофьор.

Това накарало бившият баскетболист да спре и да се притече на помощ. Той измъкнал човека, а мигове след това автомобилът бил обхванат от буйни пламъци и от него не останало почти нищо.

Шофьорът е бил транспортиран в болница, за да му бъде оказана съответната помощ.

Шампион

Най-големите постижения на Гурович са от началото на 21-ви век с националния тим на бивша Югославия.

Той е световен (2002) и европейски (2001) шампион.

През сезон 2006/07 достига върха на клубната си кариера с екипа на Цървена звезда, когато става MVP на Адриатическата лига и най-добър реализатор в турнира ULEB Cup (днешната EuroCup).

След края на състезателната си кариера през 2009 г. Милан Гурович се насочва към треньорската професия, като работи в щаба на Цървена звезда и впоследствие води отборите на ФМП и Вършац.