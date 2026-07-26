КАТЕГОРИИ

  • На живо
Баскетбол

Публикувано в  

Надежда Кожухарова

Най-красивата олимпийска приказка на България започна с: "Разхождахме се и плачехме..."

Йорданка Христова влиза в съблекалнята и всичко се променя на Олимпийските игри в Монреал'76

Най-красивата олимпийска приказка на България започна с:
 Снимка: Getty Images

Преди 50 години българският женски баскетбол написа една от най-великите страници в историята на родния спорт. В Монреал през 1976 г. националният ни отбор дебютира на олимпийски игри и още при първото си участие се качва на почетната стълбичка.

Явлението

Знаем имената на бронзовите медалистки и на сън да ни бутнат - Надка Голчева, Пенка Методиева, Петкана Макавеева, Снежана Михайлова, Красимира Гюрова, Красимира Богданова, Тодорка Йорданова, Диана Дилова, Маргарита Щъркелова, Мария Стоянова, Гиргина Скерлатова и капитанът Пенка Стоянова, водени от треньора Иван Гълъбов - изминават дълъг и драматичен път до олимпийския подиум.

"Стана въртележка в групата и със 7 хилядни изхвърлихме Куба и Полша"

Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)

"Класирахме се много трудно. Участвахме в квалификация в Хамилтън, близо до Торонто. СССР беше директно на игрите като олимпийски шампион, Канада - като домакин. Ние се борехме за четири места. След последния ни мач мислехме, че отпадаме. Разхождахме се и плачехме. Тогава ни срещна големият съдия Артеник Арабаджиян и ни каза: "Класирахте се". Стана въртележка в групата и със 7 хилядни изхвърлихме Куба и Полша", разказа пред bTV легендарната Петкана Макавеева.

Снимка: Getty Images

В Монреал българките започват с паметна победа над втория в Европа Чехословакия - 67:66. Следва поражение от САЩ, но после идва един от най-незабравимите моменти в историята на отбора - драматичният успех над световния вицешампион Япония с 66:63.

"Японките ни водеха на полувремето. По това време в Монреал се провеждаше ЕКСПО. В съблекалнята влезе Йорданка Христова. Изпя ни няколко песни, вдъхна ни сили и излязохме да ги победим", спомня си Макавеева.

74 години вдъхновение: Надка Голчева празнува днес!

Единственото препятствие, което се оказва непреодолимо, е могъщият тим на СССР. Водени от великата Уляна Семьонова, съветските баскетболистки печелят с 91:68 и продължават серията си на доминация, продължаваща вече почти две десетилетия.

В мача за бронза България не оставя никакъв шанс на домакина Канада – убедително 85:62. Датата е 26 юли.

Така националният ни отбор печели първия олимпийски медал в историята на женския баскетбол, оставайки зад единствено СССР и САЩ.

"Малка България накара голяма Канада да говори с уважение"

Капитанът Пенка Стоянова завършва турнира сред най-добрите реализаторки с 97 точки – по 19,4 средно на мач, а Петкана Макавеева също блести с по 12,5 точки средно.

Снимка: Getty Images

"Когато се прибрахме, казах на журналистката Надежда Богданова: "Малка България накара голяма Канада да говори с уважение", плаче и сега Макавеева.

Бронзът в Монреал се оказва само началото. Четири години по-късно, на олимпийските игри в Москва, това забележително поколение стига още по-високо - до сребърните медали, оставяйки зад себе си Югославия и отстъпвайки единствено на непобедимия тогава СССР.

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
България сащ япония Куба канада Полша ссср бронзов медал Йорданка Христова мария стоянова женски баскетбол Чехословакия Петкана Макавеева пенка стоянова Надка Голчева Монреал 1976 Иван Гълъбов Снежана Михайлова Пенка Методиева Диана Дилова Маргарита Щъркелова Уляна Семьонова

Последвайте ни в:

Всички новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата