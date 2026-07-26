Баскетбол Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Най-красивата олимпийска приказка на България започна с: "Разхождахме се и плачехме..." Йорданка Христова влиза в съблекалнята и всичко се променя на Олимпийските игри в Монреал'76 Снимка: Getty Images

Преди 50 години българският женски баскетбол написа една от най-великите страници в историята на родния спорт. В Монреал през 1976 г. националният ни отбор дебютира на олимпийски игри и още при първото си участие се качва на почетната стълбичка.

Знаем имената на бронзовите медалистки и на сън да ни бутнат - Надка Голчева, Пенка Методиева, Петкана Макавеева, Снежана Михайлова, Красимира Гюрова, Красимира Богданова, Тодорка Йорданова, Диана Дилова, Маргарита Щъркелова, Мария Стоянова, Гиргина Скерлатова и капитанът Пенка Стоянова, водени от треньора Иван Гълъбов - изминават дълъг и драматичен път до олимпийския подиум.

"Класирахме се много трудно. Участвахме в квалификация в Хамилтън, близо до Торонто. СССР беше директно на игрите като олимпийски шампион, Канада - като домакин. Ние се борехме за четири места. След последния ни мач мислехме, че отпадаме. Разхождахме се и плачехме. Тогава ни срещна големият съдия Артеник Арабаджиян и ни каза: "Класирахте се". Стана въртележка в групата и със 7 хилядни изхвърлихме Куба и Полша", разказа пред bTV легендарната Петкана Макавеева.

Снимка: Getty Images

В Монреал българките започват с паметна победа над втория в Европа Чехословакия - 67:66. Следва поражение от САЩ, но после идва един от най-незабравимите моменти в историята на отбора - драматичният успех над световния вицешампион Япония с 66:63.

"Японките ни водеха на полувремето. По това време в Монреал се провеждаше ЕКСПО. В съблекалнята влезе Йорданка Христова. Изпя ни няколко песни, вдъхна ни сили и излязохме да ги победим", спомня си Макавеева.

Единственото препятствие, което се оказва непреодолимо, е могъщият тим на СССР. Водени от великата Уляна Семьонова, съветските баскетболистки печелят с 91:68 и продължават серията си на доминация, продължаваща вече почти две десетилетия.

В мача за бронза България не оставя никакъв шанс на домакина Канада – убедително 85:62. Датата е 26 юли.



"Малка България накара голяма Канада да говори с уважение"

Така националният ни отбор печели първия олимпийски медал в историята на женския баскетбол, оставайки зад единствено СССР и САЩ.

Капитанът Пенка Стоянова завършва турнира сред най-добрите реализаторки с 97 точки – по 19,4 средно на мач, а Петкана Макавеева също блести с по 12,5 точки средно.

Снимка: Getty Images

"Когато се прибрахме, казах на журналистката Надежда Богданова: "Малка България накара голяма Канада да говори с уважение", плаче и сега Макавеева.

Бронзът в Монреал се оказва само началото. Четири години по-късно, на олимпийските игри в Москва, това забележително поколение стига още по-високо - до сребърните медали, оставяйки зад себе си Югославия и отстъпвайки единствено на непобедимия тогава СССР.