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Легендата отхвърли офертите на бившите си Кливланд и Маями
ЛеБрон Джеймс изненада с избора си на нов отбор! Баскетболната легенда подписва с Филаделфия 76ърс.
Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон в NBA през есента, избра предложението на Филаделфия пред тези на бившите си Кливланд Кавалиърс и Маями Хийт.
Причината: Филаделфия му предоставя по-добри шансове за пети шампионски пръстен. В отбора са трима, участвали в "Мача на звездите" - Джоел Ембийд, Джейлън Браун и Тайрийс Макси. Последните двама бяха сред най-резултатните на Изток през миналия сезон.
Контрактът на 41-годишния Джеймс е за 1+1 сезон, като е на обща стойност 8 млн. долара.
"Когато миналият сезон завърши, бях сигурен, че съм изиграл последния си мач. Но не бях готов да го обявя, затова ми трябваше време да премисля. Все още обичам баскетбола и мисля, че има какво още да му дам. Все още искам да се състезавам, да побеждавам и да спечеля още една титла. Мисля, че Филаделфия 76ърс има шампионски отбор и съм готов за това последно пътуване. Благодаря на Лос Анджелис. Маями, винаги ще те обичам, а Северозиточно Охайо винаги ще бъде мой дом.", обърна се ЛеБрон към феновете.
Освен четирите шампионски титли, Джеймс има 22 участия в "Мача на звездите", 4 приза за "Най-полезен играч", 4 за №1 във Финалите и 13 попадания в "Идеалния отбор на сезона в NBA".
ЛеБрон прекара последните 8 години в Лос Анджелис Лейкърс. Преди това носи екипите на Кливланд Кавалиърс и Маями Хийт. Печелил е титлата поне по веднъж с всеки един от тях, което кара феновете на Филаделфия да мечтаят за първи триумф от 1983 г. насам.
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