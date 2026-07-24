Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЛеБрон Джеймс изненада с избора си на нов отбор Легендата отхвърли офертите на бившите си Кливланд и Маями Снимка: ESPN

ЛеБрон Джеймс изненада с избора си на нов отбор! Баскетболната легенда подписва с Филаделфия 76ърс.

Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон в NBA през есента, избра предложението на Филаделфия пред тези на бившите си Кливланд Кавалиърс и Маями Хийт.

Причината: Филаделфия му предоставя по-добри шансове за пети шампионски пръстен. В отбора са трима, участвали в "Мача на звездите" - Джоел Ембийд, Джейлън Браун и Тайрийс Макси. Последните двама бяха сред най-резултатните на Изток през миналия сезон.

Контрактът на 41-годишния Джеймс е за 1+1 сезон, като е на обща стойност 8 млн. долара.

ЛеБрон = шампионска титла

"Когато миналият сезон завърши, бях сигурен, че съм изиграл последния си мач. Но не бях готов да го обявя, затова ми трябваше време да премисля. Все още обичам баскетбола и мисля, че има какво още да му дам. Все още искам да се състезавам, да побеждавам и да спечеля още една титла. Мисля, че Филаделфия 76ърс има шампионски отбор и съм готов за това последно пътуване. Благодаря на Лос Анджелис. Маями, винаги ще те обичам, а Северозиточно Охайо винаги ще бъде мой дом.", обърна се ЛеБрон към феновете.

Освен четирите шампионски титли, Джеймс има 22 участия в "Мача на звездите", 4 приза за "Най-полезен играч", 4 за №1 във Финалите и 13 попадания в "Идеалния отбор на сезона в NBA".

ЛеБрон прекара последните 8 години в Лос Анджелис Лейкърс. Преди това носи екипите на Кливланд Кавалиърс и Маями Хийт. Печелил е титлата поне по веднъж с всеки един от тях, което кара феновете на Филаделфия да мечтаят за първи триумф от 1983 г. насам.