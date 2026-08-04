Баскетбол Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Преди да стане съпруга на най-добрия баскетболист: Бягството на Наталия Йокич от родния дом Тя е само 7-месечна, когато семейството ѝ е прогонено

Има истории, които звучат като сценарии за филм - тежки, драматични, сълзливи, но с щастлив край.

Днес Наталия Йокич е съпуга на Никола Йокич. Ако не сте чували, че сърбинът е един от най-добрите в света, като доказателството за това са трите му награди за Най-полезен баскетболист в редовния сезон на НБА, то вероятно сте живели на самотен остров и без електричество до момента.

Никола е емблема на балканския спорт, като от 2015 г. носи фланелката на Денвър Нъгетс, с които е и шампион от 2023 г. Той е 8-кратен участник в Мача на звездите, сребърен медалист от олимпийските игри в Рио де Жанейро и бронзов от Париж с тима на Сърбия.

През целия този период на трупане на постижения, Никола има огромната подкрепа от съпругата си Наталия, която е майка на двете му деца - Огнена (5 години) и Игнят (1 година). Преди двамата да се запознаят и красивата блондинка завинаги да омае баскетболната звезда, тя преживява една от най-тежките семейни трагедии.

"Буря"

Наталия е бежанка. Тя е родена в Хърватия, но семейството ѝ е сръбско. При разпада на Югославия то е изселено. Наталия пък се превръща в лице на тези изстрадали сръбски бежанци, които се надяват, че ще получат убежище, тръгвайки на изток. Как?

Семейство Мачешич - родителите на Наталия, са едни от прогонените от т.нар. "Сръбска крайна" по време на операция "Буря", подета от хърватските части. През август 1995 г. над 330 000 етнически сърби напускат родните си места в посока Белград. Колоните са километрични, а кадрите потресаващи. Всеки е взел каквото може и пътува с каквото може. Повечето от бежанците са бедни хора, страхуващи се от агресията на паравоенните хърватски части, които вилнеят също като противниковите.

Сръбските медии пък се надпреварват да отразяват техните трагедии. Така на първа страница на "Вечерние новости" се появява снимка на жена, прегърнала бебе под заглавие "Героичното противопоставяне на колоната".

"Ние сме семейство Мачешич. Това е Мая, тя е на три и половина. Това е Наталия, точно стана на 7 месеца. Тя е първото бебе, родено за годината в Крайна, а на нас ни се налага да бягаме за втори път. Живяхме в Карловац. Там вече няма живот и отидохме в Слун. Сега отново бягаме. И ние не знаем къде. Знаем, че няма връщане назад", казва тогава бъдещата тъща на Йокич - Даница.

Снимката на 7-месечната Наталия се превръща в символ на страданието на тези семейства. По-голямата част от тях се установяват в Сърбия и в днешно Косово и никога не се завръщат в родните си домове.

Момичето от Сомбор

След като бягат от родното си място, семейството на Наталия се установява в Сомбор. Там тя се среща с Никола и любовта им пламва бързо.

Наталия първа заминава за САЩ - за да учи в колежа в Оклахома и да играе волейбол. Никола тогава играе в белградския МегаБаскет. Година по-късно е избран в драфта на НБА и двамата се събират отвъд Океана отново през 2015 г.

Йокич е толкова влюбен в своята Наталия, че дори обмисля да сложи край на кариерата си и да се премести предварително в САЩ, за да е близо до нея.

"Дойде при мен и каза, че не му се играе баскетбол. Беше малко след като Наталия замина за Америка. За мен беше шок! Беше зле емоционално и тази раздяла го довърши. Отне ми време да го убедя да не действа така", разказва преди време един от приближените му треньори - покойният Деян Милойевич.

В крайна сметка приказката има щастлив край. Днес Наталия и Никола са здраво семейство с две деца. Тя може лесно да бъде забелязана сред тълпата на мачове на своя съпруг и винаги много се вълнува.

Наталия - преминала през бурята и заела трона на първа дама на сръбския спорт.

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