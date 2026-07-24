Баскетбол Публикувано в Иван Деков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Везенков посочи кой трябва да е президент на БФБ: На 100% е точният човек! (ВИДЕО) Време е за нещо ново, коментира най-добрият баскетболист в Европа

Най-добрият баскетболист в Европа - Александър Везенков, изрази мнение, че баща му - Сашо Везенков, е най-подходящ за президент на БФБ. "На 100% е точният човек. Но не знам дали иска да влезе в това, не ми е споделял. Имам му доверие за това, което може да направи. Мисля, че е време за нещо различно, нещо ново...", сподели още пред медиите Везенков.

Изборното Общо събрание на БФБ по план трябва да се проведе на 5 октомври.

Звездата на Олимпиакос Везенков е посланик на предстоящото световно ученическо първенство по баскетбол за юноши до 15 години, което ще се проведе догодина в Самоков.

Той още веднъж гарантира, че ще бъде на разположение за националния отбор срещу Румъния. По-рано ви запознахме с разширения състав на Любо Минчев за началото на подготовката за първата среща от група D във във втория етап от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония.

Първата среща на "лъвовете" е с Румъния, която ще се проведе на 30 август в румънския град Тулча.

Пред медиите в петък Везенков коментира и целите си с Олимпиакос през новата кампания:

„Трябва да отида за малко до Гърция заради първата отборна тренировка на Олимпиакос. След това съм на линия за мача с Румъния. Аз не обичам да говоря за бъдещето, защото не знам какво ще стане след 9 месеца. Първата цел на Олимпиакос винаги е да бъде сред най-добрите четири. Всички отбори правят добри селекции, ние имаме изградена философия с един треньор през последните седем години“, коментира Везенков за предстоящите месеци", коментира асът на "червено-белите" от Пирея.