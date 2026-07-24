Баскетбол Публикувано в София Николова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Треньорът на Балкан пред bTV: В България сме фаворити, в Европа – аутсайдери Още не сме наясно на какво ниво сме, каза Богдан Караичич

Новият треньор на Балкан Богдан Караичич говори специално за bTV, след като официално бе представен пред медиите. Специалистът притежава богат опит в Евролигата и ЕвроКъп и е амбициран да постигне нови успехи.

Шампионът на България Балкан ще участва през новия сезон във втория по сила европейски клубен турнир – ЕвроКъп.

Офертата

"Исках да разгледам всичките си варианти и колко е голям проектът, какви са възможностите тук. След като говорих по телефона с Николай Рашков, реших да пътувам до Ботевград, дойдох с кола, срещнахме се в София, отидохме и до Ботевград.

Срещнахме се и говорихме, разказаха ми за тяхната визия за отбора. Върнах се вкъщи, помислих, но видях тяхната страст и визия, които съвпаднаха с моята. Реших да дойда и да дам всичко от себе си и да се постарая този проект да бъде възможно най-успешен."

Предизвикателството "България"

"Винаги ще давам 100%, аз и всички останали. Всички имаме воля да дадем най-доброто от себе си. Що се отнася до резултатите - трудно е да се каже. Както Везенков-старши каза, ние не сме на 100% наясно на какво ниво сме, но ще работим много, за да създадем отбор, който е конкурентен. Вече работим по въпроса с повечето от местните играчи. Работим в посока да успеем в ЕвроКъп, да не разочароваме нашите фенове, цялата публика и българския баскетбол."

Целите

"Просто е и е клише - да бъдем нашата най-добра версия. Очевидно в първенството сме фаворити, а в ЕвроКъп ще сме аутсайдери. Там всеки ще очаква да ни победи, докато тук всеки ще иска да ни победи. Затова трябва да имаме две различни нагласи - на едното място не сме фаворити, а на другото сме. Става въпрос и за психическа подготовка, трябва да работим върху подхода. Имам опит в такива ситуации, особено в страни, в които баскетболът не е толкова развит, защото съм работил в Унгария, Дания, в Евролигата, имам известен опит и в НБА.

Искам да предам този опит на българския баскетбол и на Балкан. Искам да завършим сезона с голяма усмивка. Да си кажем, че не беше лесно, но си струваше. Пожелавам си да се чувстваме така, сякаш сме работили здраво, но си е струвало."