Глоби от 100 хил. евро след бруталния бой между Реал – Партизан (ВИДЕО)

Евролигата се оказа безмилостна към отборите на Реал Мадрид и Партизан, които сътвориха чутовен скандал във втория мач от плейофите на Евролигата. Дисциплинарната комисия към турнира на богатите наказа финансово двата тима, като не спести санкции и на част от играчите, замесени в мелето.

BREAKING: Disciplinary judge issues decisions after Game 2 between Real Madrid and Partizan: pic.twitter.com/ZUVWZDLrn6