Не е за вярване: Вижте бедната съблекалня на скъпите футболисти на Челси

Защитникът на Челси Аксел Дисаси показа в какви условия се подготвят отлъчените играчи, за които се оказва, че вече няма място на "Стамфорд Бридж".

Французинът прекара втората половина от миналия сезон под наем в Астън Вила и по всичко изглежда, че и занапред няма да бъде част от плановете на мениджъра Енцо Мареска.

Като за аматьори

Той е сред мнозината футболисти, които са отлъчени от тренировките на първия състав, и на които бъдещето остава неясно.

В петък вечер Дисаси публикува кадър от съблекалнята на натирените и го озаглави "живот".

Chelsea star Axel Disasi shares unseen snap from their 'bomb squad' dressing room - as he shares what life is REALLY like for Enzo Maresca's castaways https://t.co/X3gQCC2CX4 — Daily Mail Sport (@MailSport) August 23, 2025

Снимката показва как изглежда съблекалнята - малка, гола стая с дървени пейки. Два малки прозореца и климатик, закрепен за стената. Липсва всякаква нотка на лукс, въпреки че играчите струваха цяло състояние на лондонския клуб.

А пространството, в което стоят нежеланите прилича повече на съблекалня на аматьорски тим, отколкото на клуб с претенциите на Челси.

Няма място за всички

На обозначените места над пейките се забелязват имената на Бен Чилуел, Карни Чуквуемека, Лесли Угочукву и други. На кадъра се вижда Алфи Гилкрист, който изглежда обезсърчен, хванал се за главата с две ръце.

21-годишният футболист е от школата на Челси и дебютира за първия отбор при Маурисио Почетино през 2023 г. Миналия сезон игра под наем в Шефилд Юнайтед.

Челси разполагаше с 43-а футболисти в началото на предсезонната подготовка, някои вече напуснаха.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK