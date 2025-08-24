bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Нелеп автогол спаси Барселона от голям резил

Извадиха късмет

Нелеп автогол спаси Барселона от голям резил
Reuters

Барселона обърна от 0:2 до 3:2 Леванте в гостуването си от втория кръг на испанската Ла Лига. Каталунците обаче имаха нужда от много търпение и голям късмет, за да стигнах до успеха с автогол в добавеното време.

Барса оглавява временното класиране със 6 точки, а тимът на Леванте се намира на 18-а позиция, след като претърпя второ поредно поражение от началото на сезона.

Ямал зарадва внучката на Стоичков (СНИМКА)

Как се разви срещата

Барселона направи вълнуващ обрат през второто полувреме, преодолявайки пасив от два гола след слаба първа част. Гостите изостанаха с 0:1 в 15-ата минута, когато Иван Ромеро се възползва от свободно пространство в наказателното поле, за да вкара гол за Леванте.

Снимка: Reuters

Домакините удвоиха преднината си преди почивката. Алехандро Балде беше санкциониран за игра с ръка след проверка на ситуацията с ВАР и в седмата минута на добавеното време Хосе Луис Моралес реализира отсъдената дузпата за 2:0.

Арника, мента, джинджифил: Какво слага Ламин Ямал на косата си? (ВИДЕО)

Барселона се пребори за успеха след почивката, като Педри намали за 1:2 със зашеметяващ изстрел в 49-ата минута, пращайки топката в горния ъгъл на вратата на Леванте. Само три минути по-късно, в 52-ата, Феран Торес изравни с добре изпълнен удар от воле.

Снимка: Reuters

Мачът изглеждаше близо до равенство до първата минута на добавеното време, когато Унай Елгесабал с глава неволно прати топката в мрежата на своя тим след центриране на Ламин Ямал и си отбеляза автогол, а Барселона спечели с 3:2.

Тагове:

футбол барселона автогол леванте ла лига ламин ямал

