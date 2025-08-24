Нелеп автогол спаси Барселона от голям резил

Барселона обърна от 0:2 до 3:2 Леванте в гостуването си от втория кръг на испанската Ла Лига. Каталунците обаче имаха нужда от много търпение и голям късмет, за да стигнах до успеха с автогол в добавеното време.
Барса оглавява временното класиране със 6 точки, а тимът на Леванте се намира на 18-а позиция, след като претърпя второ поредно поражение от началото на сезона.
Барселона направи вълнуващ обрат през второто полувреме, преодолявайки пасив от два гола след слаба първа част. Гостите изостанаха с 0:1 в 15-ата минута, когато Иван Ромеро се възползва от свободно пространство в наказателното поле, за да вкара гол за Леванте.
Домакините удвоиха преднината си преди почивката. Алехандро Балде беше санкциониран за игра с ръка след проверка на ситуацията с ВАР и в седмата минута на добавеното време Хосе Луис Моралес реализира отсъдената дузпата за 2:0.
Барселона се пребори за успеха след почивката, като Педри намали за 1:2 със зашеметяващ изстрел в 49-ата минута, пращайки топката в горния ъгъл на вратата на Леванте. Само три минути по-късно, в 52-ата, Феран Торес изравни с добре изпълнен удар от воле.
Мачът изглеждаше близо до равенство до първата минута на добавеното време, когато Унай Елгесабал с глава неволно прати топката в мрежата на своя тим след центриране на Ламин Ямал и си отбеляза автогол, а Барселона спечели с 3:2.
