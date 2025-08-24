Бившата на Гришо влезе в Залата на славата (ВИДЕО)

Голямо признание за Мария Шарапова. Бившата тенисистка бе приета в Международната зала на славата на тениса. Още по-интересното бе, че рускинята избра именно най-голямата й съперничка на корта - Серина Уилямс, да я представи на церемонията по въвеждането й.

Двойно признание

В Нюпорт, Роуд Айлънд (САЩ), американката предизвика възклицания от публиката, а след това произнесе реч в чест на Шарапова, наричайки я "бивша съперничка, бивша фенка и приятелка завинаги". "Има само няколко играчи в кариерата ми, които ме предизвикваха да бъда най-добрата всеки път, когато излизахме на корта. Мария Шарапова бе една от тях. Винаги, когато виждах името й до моето в жребия, се уверявах, че тренирам по-усърдно. Искахме едно и също - да сме най-добрите. Това направи съперничеството ни легендарно".

Двете са се срещали общо 22 пъти на корта, като доминацията е изцяло на страната на Уилямс, която има 20 победи над рускинята. "Серина ми помогна да извадя най-доброто от себе си. Истински дар е да имаш такъв противник. Ще й бъда вечно благодарна", сподели 38-годишната бивша тенисистка.

Шарапова е първата рускиня, достигнала до №1 в ранглистата и една от десетте тенисистки, постигали кариерен Голям шлем. Тя бе придружена в Клас 2025 от братята Майк и Боб Брайън. Те получиха статуетка на тенис ракета, което е най-новото предложение на Залата за приетите в нея.

