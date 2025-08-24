bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Грандиозен гаф на красива журналистка в Германия (ВИДЕО)

Стана за смях по целия свят

Грандиозен гаф на красива журналистка в Германия (ВИДЕО)

Голям гаф в Германия! Журналистката от Sky - Катарина Клайнфелд, се превърна в обект на подигравки по цял свят, след като направи грешка в ефир.

Да ти вкарат 4 гола, а след това да те попитат дали си доволен от победата

Тя не успя да разпознае капитана на Вердер Бремен - Марко Фридъл, след загубата с 1:4 от Айнтрахт Франкфурт на старта на сезона в Бундеслигата.

След края на срещата Фридъл, който от 7 години играе за Вердер, размени фланелката си с Маркус Цетерер, с когото доскоро бяха съотборници.

Клайнфелд обаче явно не обърна внимание кой стои срещу нея, а видя екипа, с който той е облечен и попита: "Искам да поговорим малко за Айнтрахт Франкфурт, но нека първо се съсредоточим върху мача. Днес спечелихте с 4:1 - това ли е първата победа, която очаквахте?".

Фридъл първоначално се усмихна неловко, а след това отговори: "Аз съм играч на Вердер". Журналистката бързо осъзна грешката си и се извини на защитника.

"Никога преди не съм преживявал подобно нещо. Говорихме си преди мача с нея. След 90 минути тя не ме позна. Беше странно и малко смешно", сподели след това Фридъл за BILD.

Интересното е, че Клайнфелд е известна с връзката си със Себастиан Кел, който е спортен директор на Борусия Дортмунд и бивш футболист. 

