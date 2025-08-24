Жалко: Без медал за ансамбъла на световното в Бразилия

Без медал за ансамбъла ни в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Момичетата на Весела Димитрова останаха шести в подреждането.

Представянето на ансамбъла

София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова събраха актив от 53.150 точки (27.750 на пет ленти и 25.400 на три топки и два обръча). Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева изиграха отлично композицията си с ленти и закономерно намериха място сред най-добрите осем на финала с първи по сила резултат от 27.750 точки (трудност 12.900; артистичност 8.000; изпълнение 6.850). На топки и обръчи грациите допуснаха груба грешка (уред извън терена), което ги остави на 12-а позиция с 25.400 (11.600; 7.700; 6.400, 0.30 наказание).

Ансамбълът на Япония взе абсолютната световна титла с 55.550 точки (27.200 на пет ленти и 28.350 на обръчи и топки). Среброто е за домакините от Бразилия с 55.250 (27.400 и 27.850), а бронзовото отличи отиде при европейския шампион Испания с общ резултат от 54.750 (26.500 и 28.250).

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Отборната надпревара

България стана световен вицешампион в отборната надпревара. Сребърната медалистка в многобоя Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът събраха актив от 281.550 точки. Златото е за Германия с 286.500 точки, а на трето място е Украйна с 278.550.

Така България има две сребърни отличия до момента - в многобоя при жените на Николова и отборно.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Шампионатът в Рио де Жанейро завършва по-късно днес с финалите на отделните уреди, където Стилияна Николова ще играе на обръч, топка, бухалки и лента, Ева Брезалиева на лента и ансамбълът на пет ленти.

