Донарума се спасява при Пеп Гуардиола

Италианецът ще премине в Манчестър Сити

Джанлуиджи Донарума ще продължи кариерата си в Манчестър Сити. Според уважавания журналист Фабрицио Романо, италианският национал е договорил личните си условия с "гражданите" и ще се присъедини към "синята" част на Манчестър до края на трансферния прозорец.

Отхвърлен

Все още обаче няма официално споразумение между Сити и ПСЖ за Донарума, като според медиите във Франция, носителят на Шампионската лига ще иска поне 50 милиона евро за услугите на вратаря.

Бившият играч на Милан бе с основна роля за триумфа на парижани за най-ценния трофей на Стария континент. Междувременно Донарума отказа да поднови договора си с ПСЖ, който изтича следващото лято, след като от двете страни не успяха да си стиснат ръцете за условията на играча.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)

Френският шампион дори отписа стража от сметките си, като привлече Лука Шевалие от Лил след впечатляващия сезон под рамките на вратата на "песовете". Въпреки това обаче феновете на ПСЖ изпратиха подобаващо Донарума в първия мач от сезона при победата с 1:0 над Анже

Липсващото парче

Пеп Гуардиола реши да се възползва от възможността да привлече един от най-добрите вратари в последните години. Манчестър Сити имаше проблем в тази зона на терена през миналия сезон, който продължава и сега, въпреки че "гражданите" си върнаха Джеймс Трафорд от Бърнли.

Трафорд обаче направи грешка в мача срещу Тотнъм, която коства втория гол, дело на Жоао Палиня. "Шпорите" изненадаха "гражданите" на "Етихад", като победиха с 2:0 и станаха вторият кошмар на Гуардиола в Англия след Ливърпул.

Тотнъм за 10-и път би Гуардиола, Сити с първа грешка

В състава на Сити все още са Едерсон и Щефан Ортега, но бразилският национал най-вероятно ще бъде продаден, като усилено се говори за интерес от турския Галатасарай. Бъдещето на Щефан Ортега също не е сигурно, въпреки че имаше добри изяви на вратата на Манчестър Сити.

Донарума може да се окаже липсващото парче от пъзела на Гуардиола. Испанският специалист вече подсили състава си с Тиджани Райдерс от Милан, Раян Шерки от Олимпик Лион и Раян Аит-Нури от Уулвърхемптън. След разочароващия минал сезон, където отборът зае третото място във Висшата лига и остана без трофей, сега Сити отново ще иска да се върне там, където му е мястото.

Снимка: Reuters

