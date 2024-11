И без Александър Везенков Олимпиакос бие (ВИДЕО)

Без Александър Везенков, който лекува контузия, гръцкият Олимпиакос отнесе испанския Баскония с 92:69 за осми успех от 11 двубоя в Евролигата по баскетбол.

Саша бе плътно до отбора, надъха своите съотборници на куц крак и изгледа успеха от първия ред на залата в Пирея.

Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава отстъпи при домакинството си на Партизан със 77:89 в голямото сръбско дерби.

Sasha could not miss the pregame ritual!



Let’s do this!!!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Lx1qLdC5OO