Тенис

Александър Василев игра на първия си турнир от календара на ATP

Новата звезда на българския тенис: Тук напрежението е повече

Неуспешен старт за новата надежда на българския тенис в ATP. След като само преди два дни загуби финала на „K&D Cup 2025" в столицата, сега Александър Василев отпадна още в първия кръг на турнира, част от календара на ATP – Challenger Tour в София.

Александър Василев - талант по наследство и уроците от Григор Димитров (ВИДЕО)

Полуфиналистът на „Уимбълдън“ при юношите сподели, че чувства повече напрежение и отговорност, когато играе пред българска публика.

При мъжете е друго

Това е първото състезание от ATP за Александър Василев. 18-годишният отпадна от поставения под №382 в световната ранглиста Зденек Коларж, от Чехия.

Това е друго ниво, играчите са далеч по-опитни и добри. Трябва да се адаптирам не само към ударите ами и към самата игра. Към тактиката. Доволен съм от представянето си, това също е много хубава поука и опит, за да продължа напред. Аз направих много грешки, доста лесно дадени точки“, сподели Василев пред bTV.

Със сигурност се усети разликата в опита. Личеше си, че е играл доста време по турнири, имаше доста отиграни шаблини. Знаеше как да се справя в по-трудни ситуации. За мен това е един добър опит за това, което предстои“, добави 18-годишният тенисист.

Пред българска публика напрежението е повече

Алекандър Василев спомена, че винаги се радва, когато играе в България и пред българска публика, но напрежението и отговорността, която чувства е по-голяма:

Очаквания има и винаги ще има, но е важно да съм фокусиран върху корта, защото за мен е една идея по-трудно да играеш пред българска публика, има повече напрежение. Това е вид израстване, ментално като човек ставаш по-добър. “

Няма разочарования

Припомняме, че само преди два дни Александър Василев игра на мъжкия турнир „K&D Cup 2025", част от календара на Международната тенис федерация (ITF). Там той спечели два мача безапелационно с 2:0 сета, но загуби финала на турнира в неделя.

Причината за ранното отпадане беше моята физическа умора, но това е целта за следващия турнир, да няма толкова много грешки и да се боря повече. Ще работя малко върху издръжливостта на корта, върху сервиса. Искам малко по-добре да се намествам и да удрям топката.

„Ще си извадя поука по-скоро. За мен няма разочарование в този спорт. Всяка седмица има нов турнир, нова възможност. Ако се концентрирам прекалено много върху това дали съм доволен или разочарован, няма да мога да изляза от тази седмица и да се фокусирам върху другата. Така че нашият спорт е много на бързи обороти, и трябва да се фокусираш много набързо преди следващия турнир“, добави Василев.

