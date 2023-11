И Далас не можа да спре Везенков (ВИДЕО)

Александър Везенков и Сакраменто записаха шеста поредна победа в най-силното баскетболно първенство в света - НБА. Тимът от Калифорния срази Далас като гост със 129:113.

Двубоят бе първи за българина срещу Лука Дончич от 2018 г. насам, когато двамата играеха съответно за Барселона и Реал Мадрид.

Везенков бе на паркета 13 минути, като отбеляза 7 точки, като всички дойдоха в самия край на срещата. Той записа още 1 борба, 1 асистенция, 1 чадър, 1 грешка и 2 лични нарушения.

Домантас Сабонис изигра пореден страхотен мач за победителите с 30 точки, 13 борби и 6 асистенции. Ди'Арън Фокс също бе на познатото високо ниво, завършвайки с 30 точки и 7 асистенции.

