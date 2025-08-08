Роналдо не пожали португалци. Вкара им три! (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо вкара три гола в последната контрола на своя Ал Насър!

Португалецът се разписа в контрола срещу Рио Аве, играна в Португалия, където саудитският тим е на лагер.

Това бе първият мач, в който Роналдо си партнира със своя сънародник и ново попълнение на Ал Насър Жоао Феликс.

Асистенции

Мачът завърши 4:0 за Ал Насър.

Резултатът откри Мохамед Симикан, а след това Садио Мане пропусна да отбележи от дузпа. След това Роналдо започна своя рецитал.

Той вкара в 44, 63 и 68-ата минути. За два от головете му асистира Жоао Феликс, а последният е от дузпа.

Годишнина

На 7 август Роналдо отбеляза 12-ата годишнина откакто за първи път използва своето емблематично "Сииии!" след гол.

Наскоро португалецът подписа нов договор с Ал Насър. Срокът му е до 2027 г. През февруари той ще навърши 41 години.

