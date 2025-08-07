Арда пише история!

Арда победи Кауно Жалгирис с 1:0 и направи сериозна крачка към плейофите в Лига на конференциите. Реваншът е след седмица в България. Тимът от Кърджали записа историческа първа победа в Европа!

Още във втората минута съставът на домакините остана с човек по-малко на терена след грубо нарушение на полузащитника Дамян Павлович срещу Георги Николов. Първоначално главният съдия на мача Мюлер вдигна жълт картон на халфа, но след преразглеждане от ВАР, той преосмисли решението си и изгони сърбина.

Исторически успех

Двата отбора не показаха най-атрактивния футбол през първото полувреме. Арда владееше повече топката, но ситуациите и пред двете врати липсваха. Първата част завърши при нулево равенство.

Тимът на Александър Тунчев започна по-добре второто полувреме. Центриране отляво на Димитър Велковски намери Вячеслав Велев, чийто удар от границата на наказателното поле мина над напречната греда.

В 53' Арда поведе. Дейвид Акинтола получи топката в близост до противниковия пенал и я подаде вдясно към Светослав Ковачев. Дясното крило финтира противников защитник и центрира топката по земя в наказателното поле. Влезлият още в началото на втората част Антонио Вутов овладя подаването, елиминира персоналния си пазач и насочи топката неспасяемо във вратата на домакините.

Попадението на Вутов не отчая домакините. Съставът на Кауно Жалгирис опита няколко атаки предимно от десния фланг, но българската защита неутрализира всеки един опит на противника.

Съставите

Кауно: 55. Томас Шведкаускас, 21. Хаймен Траоре, 3. Антон Толордава, 23. Алдаир Ернандес, 37. Носа Едокполор, 10. Гратас Сиргедас, 6. Дамян Павлович, 9. Темур Чогадзе, 7. Амин Бенхаиб, 70. Фабиен Орега, 77. Деян Георгиевич

Арда: 1. Анатолий Господинов, 35. Димитър Велковски, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 21. Вячеслав Велев, 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен, 10. Светослав Ковачев, 9. Георги Николов

