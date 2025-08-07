Фърги тайм: Левски излъга Сабах!

Левски победи Сабах с 1:0 с гол дълбоко в добавеното време в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите в София. "Сините" изиграха стабилно второ полувреме и заслужиха успеха с гол в 98' на Борислав Рупанов. Реваншът е след седмица в Азербайджан.

Снимка: Lap.bg

В 13' на вратаря на азерите Покатилов му се наложи да прави ключово спасяване след директен удар на Марин Петков от статично положение. Преди това домакините пресираха съперника дълбоко в полето му.

До почивката на Покатилов му се наложи да прави още няколко ключови спасявания. В същото време Сабах също започна да поглежда към вратата на "сините" и общите създадени положения бяха по 4 за двата отбора, а точните удари - 1:1.

Снимка: Lap.bg

В 52' Търдин вкара от третия си опит след два удара през първото полувреме. Попадението обаче беше отменено от хърватската съдийска бригада заради засада в развитието на атаката.

В 56' Мустафа Сангаре влезе в наказателното поле, а Стив Солвет направи шпагат и изби топката от краката му, "сините" имаха претенции за дузпа.

Левски увеличи натиска в следващите минути.

В 71' Сабах направи бърза контраатака, при която футболистите на Валдас Дамбраускас излязоха трима на двама, но Кристиан Макун направи шпагат и изби топката от краката на Микелс.

В 82' Кристиан Димитров сгреши, връщайки топката към Светослав Вуцов и за малко Микелс да стигне първи до нея, но стражът на "сините" се справи и изби.

Снимка: Lap.bg

Съставите

Левски: 92. Вуцов, 21. Алдаир, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 10. Митков, 18. Търдин, 17. Бала, 88. Петков, 99. Кирилов, 12. Сангаре

Сабах: 92. Покатилов, 5. Дашдамиров, 3. Солвет, 40. Ногейра, 80. Зедадка, 13. Лепиница, 22. Улд Халед, 7. Летич, 70. Секидика, 18. Шафранко, 20. Микелс