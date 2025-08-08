bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Душан Керкез: Пауло Нога сам реши да си тръгне (ВИДЕО)

Не се оплаквам, не плача! Имаме качествени футболисти, заяви треньорът на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез разкри, че спортният директор Пауло Нога сам е решил да напусне поста си след кошмарните три кръга в първенството. 

"Червените" записаха две равенства и загуба, като това предизвика гнева на феновете. Нога се задържа в клуба само един полусезон. 

"Работихме добре с него, но той сам реши да си тръгне. Имахме супер отношения. Няма какво много да коментирам. В големите отбори така се случва", бе лаконичен Керкез.

Преди Черно море

"В последния мач организацията на играта беше добра. Имахме проблеми в последните 30 метра преди гола. Може по-добре. Трябва да е по-добре. Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в първите 3 мача е срам за всички. Черно море играе много силно и футболисти, които от години играят в отбора. Много е важно да спечелим три точки, за да се успокоят нещата и футболистите да бъдат спокойни.", заяви Керкез. 

Снимка: Lap.bg

"Трудно е, не е лесно! Но, ако искаш да направиш крачка напред, няма "трудно". Първо трябва да видим как е в нашия двор. Един добър резултат може да промени всичко. Трябва ни спокойствие, време. Феновете искат резултат за вчера. В отбор с нови футболисти трябва търпение и работа", категоричен е той.

Попълненията

Керкез е категоричен, че ЦСКА ще има още нови попълнения през летния трансферен прозорец. 

Той похвали новодошлия Леандро Годой, който дойде от Берое.

Снимка: Lap.bg

"Годой е добър и качествен футболист. За две години той показа сила и качество. Вярвам, че ще ни помогне. Никога не е късно, когато идват нови футболисти.", каза Керкез.

Годой обаче няма да играе срещу Черно море, тъй като все още чака работна виза.

