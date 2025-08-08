Душан Керкез: Пауло Нога сам реши да си тръгне (ВИДЕО)

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез разкри, че спортният директор Пауло Нога сам е решил да напусне поста си след кошмарните три кръга в първенството.

"Червените" записаха две равенства и загуба, като това предизвика гнева на феновете. Нога се задържа в клуба само един полусезон.

"Работихме добре с него, но той сам реши да си тръгне. Имахме супер отношения. Няма какво много да коментирам. В големите отбори така се случва", бе лаконичен Керкез.

Преди Черно море

"В последния мач организацията на играта беше добра. Имахме проблеми в последните 30 метра преди гола. Може по-добре. Трябва да е по-добре. Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в първите 3 мача е срам за всички. Черно море играе много силно и футболисти, които от години играят в отбора. Много е важно да спечелим три точки, за да се успокоят нещата и футболистите да бъдат спокойни.", заяви Керкез.

"Трудно е, не е лесно! Но, ако искаш да направиш крачка напред, няма "трудно". Първо трябва да видим как е в нашия двор. Един добър резултат може да промени всичко. Трябва ни спокойствие, време. Феновете искат резултат за вчера. В отбор с нови футболисти трябва търпение и работа", категоричен е той.

Попълненията

Керкез е категоричен, че ЦСКА ще има още нови попълнения през летния трансферен прозорец.

Той похвали новодошлия Леандро Годой, който дойде от Берое.

"Годой е добър и качествен футболист. За две години той показа сила и качество. Вярвам, че ще ни помогне. Никога не е късно, когато идват нови футболисти.", каза Керкез.

Годой обаче няма да играе срещу Черно море, тъй като все още чака работна виза.

