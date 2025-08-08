bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Русата и черната, които запалиха скандал в съблекалнята на Барселона

Разрив в отношенията на Гави и Фермин заради гаджета

Русата и черната, които запалиха скандал в съблекалнята на Барселона

Барселона изглежда като тим, който има светло бъдеще - млади футболисти, високи цели, традиция за пример, отдаден треньор. 

Само че скандалите също дават отражение! А този път няма да говорим за голямата звезда Ламин Ямал и неговото пълнолетие. 

Гави и Фермин Лопес явно са в конфликт! А причината е... любовна

Посланието

И Гави, и Фермин са млади и бъдещето е пред тях. Те са съответно на 21 и 22 години, преминали са през славната академия на Барса и играят за националния тим. Доскоро се смяташе, че са близки приятели, предвид общия им път до първия отбор на каталунците. 

Само че преди дни Фермин написа в социалните мрежи:

"Лошите хора никога не печелят. Дори тези, които обръщат глава, или тези, които са превърнали предателството в начин на живот и се страхуват. Просто е въпрос на време. Те губят всеки ден, защото гримът, който си слагат всяка сутрин, рано или късно избледнява и накрая разкриват истинското си лице пред света"

Посланието му хвърли в ступор феновете на Барса. За кого беше? Има ли нещо общо със слуховете за негов трансфер?

Гаджетата

Най-новата версия обаче е друга. Фермин говори на... Гави. А причината е скандал между гаджетата им. 

Смята се, че двете половинки на футболистите са в обтегнати отношения, което води до напрежение и между тях. Все пак Гави е един от малкото в Барса, които не поздравиха съотборника си за рождения ден. 

В основата на конфликта са Ана и Берта, които имат съвършено различен начин на живот и явно не се харесват.

Ана Пелайо

Гави започна връзка със студентката Ана през 2022 г. Двата се запознали чрез сестрата на футболиста, а официално се показаха заедно през януари 2025 г. 

 
 
 
Ана успява да балансира между известността, която дойде след началото на връзката с футболиста, и задълженията си като студентка. 

Тя не се е впуснала в инфлуенсърското поприще и предпочита да показва снимки от ежедневието си. 

 
 
 
Берта Гайардо

От друга страна блондинката Берта, с която Фермин излиза от 2024 г., прави първи стъпки в света на модата. 

Тя вече рекламира няколко бранда, а в социалните мрежи доста често се показва по оскъдно облекло

 
 
 
Смята се, че Берта е планувала да уреди своя приятелка с Гави, но той държал много на връзката си с Ана и няколко неприятни коментара по нейн адрес предизвикали разрива в приятелството му с Фермин. 

 
 
 
