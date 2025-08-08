Клуб от Първа лига пред фалит! Дължи над 4,4 млн. лева!

Спартак Варна е сериозно заплашен от фалит. Това става ясно от съобщение на общинския съвет на общината в морската ни столица.

Клубът, който играе в елита на родния футбол, има задължения от 4,4 млн. лева. Най-неотложни за плащане са тези към персонала и към Националната агенция по приходите.

Спартак все пак стартира сезона, като до момента има три равенства в актива си - срещу Берое, ЦСКА и Ботев Враца.

Призивът

На официалния сайт на Община Варна бе публикуван призив към местния бизнес да подкрепи отбора, тъй като заплахата от фалит е сериозна.

"Общински съвет – Варна отправя призив към представители на варненския бизнес, инвеститори, спонсори и дарители да окажат съдействие за стабилизиране и бъдещо развитие на ФК „Спартак“. Повод за това е постъпило днес писмо от клуба в деловодството на ОбС, в което се алармира за тежкото финансово състояние на „Спартак“. В документа се настоява за спешна намеса от страна на институциите и обществото, за да се предотврати загуба на лиценз и прекратяване на спортна дейност.

Снимка: Facebook

Общата сума на текущите задължения на клуба надвишава 4,4 млн. лева, се посочва в писмото. Най-неотложни са плащанията към персонала и към НАП, които ако не бъдат покрити в кратък срок, крият реална опасност от принудителни публични изпълнения, както и от временно или окончателно отнемане на лиценза за спортна дейност от БФС. Загубата на лиценз би довела до автоматично спиране на тренировъчния процес, лишаване от възможност за участие в първенства и прекратяване на дейността на клуба в сегашния й вид. Това би било тежка загуба не само за клуба, но и за цялата спортна футболна общност на Варна, се казва още в писмото.

Ръководството на ФК „Спартак“ се обръща с молба за съдействие при установяване на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори и дарители, които биха могли да окажат подкрепа за дейността на клуба. Те търсят и институционално съдействие от страна на Община Варна чрез активно участие в срещи с представителите на бизнеса. Сред предложените варианти за подкрепа са насочване към програми за общинско, държавно или европейско финансиране, по които могат да кандидатстват, както и възможности за директна финансова помощ или предоставяне на субсидии.

Общински съвет – Варна се ангажира в търсене на решения за излизане на ФК „Спартак“ от настоящата финансова криза. Членове на местния парламент са готови да се включат в разговори и срещи, организирани с участието на представители на бизнеса, които имат желание да подкрепят клуба.

Местният парламент ще координира с Община Варна усилията за търсене на решения за оздравяване на ФК „Спартак“. Писмото ще бъде внесено за разглеждане в съответните ресорни комисии на Общинския съвет. Съветниците ще обсъдят възможните действия, които могат да бъдат предприети, съобразявайки се с предоставените им правомощия и наличния административен и финансов ресурс", пишат от общината.

Снимка: Lap.bg

Проблемите в Спартак

През изминалия сезон варненци завършиха на седмо място в Първа лига, а завръщането в елита си осигуриха с второто място във втория ешалон година преди това.

Сезон 2024/2025 за Спартак Варна беше белязан от скандал. Бъдещето на клуба в Първа лига беше поставено под сериозна въпросителна след прекъсната тренировка и саморазправа с треньора Кириакос Георгиу в края на септември миналата година.

Снимка: Lap.bg

Тогава фенове на отбора нахлуха на терена по време на заниманието и опитаха да съблекат наставника, който отнесе и няколко удара.

В резултат на това собственикът Павлин Николов излезе с позиция, в която обяви, че спира финансирането на първия отбор и ще влага средства само в школата. След това Спартак имаше трудности с изплащането на заплати и натрупа дългове.

