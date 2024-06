Историческо: Баща и син Джеймс заедно в Лейкърс (ВИДЕО)

Феновете обаче не са доволни от избора. През юли 2023 г. Брони получи сърдечен арест по време на тренировка. Той вече е напълно възстановен и готов за игра, но почитателите смятат, че от Лейкърс са пропилели избора си в Драфта само за да осъществят маркетингов удар.

The 2024 #NBADraft presented by State Farm is complete! pic.twitter.com/9a9Ut5FmBe